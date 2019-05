1 017 commerçants réquisitionnés

La direction du commerce vient de finaliser le planning de permanences des commerçants des 52 communes de la wilaya de Bejaia, en prévision de la fête d’Aïd el Fitr. Pas moins de 1017 opérateurs économiques, exerçant dans divers créneaux de commerce, ont été réquisitionnés, en application des dispositions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 du 14 août 2004 relatives aux conditions d’exercices des activités commerciales, pour assurer la permanence durant les deux jours d’Aïd el Fitr, a indiqué un responsable au niveau de cette institution.

Ces réquisitions visent à assurer la continuité de l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de base, tel que le pain, le lait, l’eau minérale, ainsi que les fruits et légumes, durant cette fête religieuse, a-t-on expliqué. Plus de 600 commerces d’alimentation générale, des dizaines de bouchers, des boulangeries, pâtisseries, fast-foods et restaurants ont été réquisitionnés.

En outre, onze semouleries, six unités de mise en bouteille d’eau minérale et cinq laiteries ont été notifiés pour assurer la permanence à l’occasion de cette fête, couronnant le mois du jeûne musulman. Par ailleurs, la direction du commerce prévoit la mobilisation d’une centaine d’agents pour veiller à la stricte application de ces réquisitions et signaler toute infraction. «La loi en vigueur régissant le régime de la permanence prévoit un mois de fermeture administrative et des amendes allant de 30 000 à 200 000 DA à l’encontre des commerçants contrevenants», a-t-on averti.

