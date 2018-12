Enfin la reprise des cours !

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 160 lecture(s)

La crainte d’une année blanche qui se profilait à l’horizon après plus d’un mois de grève a fini par ramener les étudiants à de meilleurs sentiments et à reprendre les cours.

Une décision prise par la majorité des étudiants qui ont assisté à l’assemblée générale tenue avant-hier dimanche. Les représentants des étudiants ont affirmé à l’assistance que la totalité des doléances soulevées au niveau du rectorat «sera satisfaite», vu que des dispositions ont été déjà prises par l’administration pour améliorer les conditions de scolarisation et de sécurité des étudiants et des personnels à l'intérieur du campus. «Le spectre de l’année blanche commençait à s’imposer et je trouve sage la décision prise par la majorité des étudiants de faire primer l'intérêt éducatif», a déclaré un délégué des étudiants. Et d’ajouter : «Maintenant que la grève est finie, place au travail ! Nous avons un énorme retard à rattraper, surtout que c’est presque la fin d’un semestre quasi blanc». Les efforts du recteur de l’UMMTO, Ahmed Tessa, qui s’est rendu, la semaine passée, au pôle de Tamda ont donc porté leurs fruits. Le responsable avait ensuite tenu une rencontre avec les étudiants, les rassurant quant à la prise en charge de leurs revendications dans les meilleurs délais. Il leur a promis le renforcement des moyens et des mesures d’accompagnement, dont ils ont besoin. La bibliothèque va être également enrichie de nouveaux ouvrages, leur a-t-il promis. Des instructions ont par ailleurs été données aux agents et employés de l’administration pour respecter les horaires de travail durant la semaine et même les samedis. Les enseignants ont également contribué à ce dénouement, avec leur contact constant avec les étudiants, leur rappelant que leur avenir était en jeu. La reprise a été accueillie avec soulagement par les étudiants, notamment ceux qui en fin des deux cycles licence et master, qui peuvent désormais préparer leurs projets de fin d’études. «Nous sommes vraiment soulagés, avec cette reprise nous allons avoir accès au département et voir nos promoteurs. Cette décision est bénéfique pour tout le monde», dira un étudiant en fin de cycle master.

Lyes Mechouek.