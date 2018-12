La révolte des résidentes

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 281 lecture(s)

Les résidentes de la cité universitaire «Kebal Aïcha» du centre-ville de Bouira, ont protesté hier-matin, devant le siège de l’administration de cette résidence, pour dénoncer la dégradation des conditions d’hébergement.

Selon ces étudiantes, la chaufferie centrale de la résidence, est en panne depuis l’année dernière, et l’administration tarde toujours à réagir pour régler ce problème : «Nous souffrons du froid dans nos chambres, et l’administration ne fait rien pour régler ce problème de chauffage, qui dure depuis l’année passée», nous déclare une étudiante.

Cette dernière, nous a également assuré que les étudiantes ont procédé durant la soirée d’avant-hier à la fermeture du restaurant universitaire, afin de dénoncer la dégradation et la grande surcharge : «Nous réclamons des conditions d’hébergement dignes, car nous vivons des situations lamentables. Le service restauration est chaotique, et la file d’attente peut durer deux heures, sans parler des plats manquant d’hygiène et de qualité ! Les pavillons et la cité en général manquent aussi d’hygiène car les agents d’entretien et de nettoyage ne font plus leur travail. Infiltrations d’eau, voire, insécurité dans nos chambres sont autant de problèmes dont souffrent les résidentes qui vivent vraiment dans des conditions lamentables», ajoute cette étudiante.

A noter enfin, que les étudiantes, en colère, ont menacé de mener d’autres actions de protestation au cours de cette semaine, et de bloquer l’arrêt des bus de la résidence si l’administration ne réagit pas à leurs revendications qu’elles jugent légitimes. «Depuis le début de l’année, aucun responsable de la cité ou de la direction des œuvres universitaires n’est venu prendre attache avec nous pour apporter des solutions à nos problèmes ! Alors nous réclamons l’intervention du ministre de l’Enseignement supérieur pour mettre un terme à cette situation intenable, qui peut causer même des abandons», réclame une autre résidente.

Oussama K.