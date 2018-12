Seize villages dans la rue !

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 370 lecture(s)

Des dizaines de citoyens ont procédé, hier, à la fermeture de la RN12 au niveau de Tamelaht et Ighzer Zeggaghen.

Cette action est intervenue suite à l'appel de la coordination des villages de la commune de Zekri et de Yakouren, composée de 16 villages. Les protestataires revendiquent la réfection du tronçon de la RN12 qui va de Yakouren jusqu'à la frontière de la wilaya de Béjaïa, qui connait plusieurs accidents de circulation dus à sa dégradation.

Dans ce sens, un membre de cette coordination affirme: «Suite à plusieurs promesses non tenues par les autorités quant à la réfection de ce tronçon et la pression exercée par notre population qui n'en peut plus supporter cet état de fait, nous nous sommes recourus à la fermeture de cet axe routier pour faire entendre notre voix». Dès la matinée, de nombreux voyageurs et de transporteurs de marchandises ont dû rebrousser chemin. Vers 10h, le maire de Yakouren, Yacine Abib, a tenté une médiation avec la population afin d'ouvrir la route et renouer le dialogue, mais c'était peine perdue devant l'intransigeance de la population.

Said Bourai, vice-président de l'APC de Yakouren, informe : «Le projet est pris en charge. L'entreprise réalisatrice est retenue et il ne manque que de petits détails concernant certains endroits où l'élargissement de la route s'impose, surtout au niveau des virages. Cet élargissement se fera sur des terrains privés, alors nous avons convoqué les propriétaires pour une réunion pour demain mercredi, afin d’aplanir la situation».

Interrogé sur les retards enregistrés dans le lancement de ce projet, M. Bourai a déclaré : «Le retard est dû au choix de l'entreprise de réalisation. La première entreprise retenue a failli, alors il a fallu toute une procédure de résiliation de contrat, puis une autre procédure pour le choix d'une autre. Mais ce projet de 7 km est approuvé et les travaux démarreront dans peu de temps».

M. I. B