Des habitants de Merouaha ferment la RN9

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 162 lecture(s)

Pour réclamer l’alimentation de leurs foyers en gaz de ville, des habitants de la localité de Merouaha, dans la commune de Kherrata, ont procédé, tôt dans la matinée d’hier, à la fermeture de la RN9, reliant Béjaïa à Sétif, provoquant ainsi d’immenses bouchons dans les deux sens de la circulation. Les protestataires, qui en sont à leur deuxième journée de protestation, espèrent que celle-ci poussera les autorités concernées à se pencher sur leur situation. Ils disent vivre un «véritable calvaire depuis très longtemps, particulièrement en temps de froid». Les habitants de la région de Merouaha déclarent que leur action pourra se prolonger et pénaliser des milliers d’automobilistes des wilayas de l’Est, qui viennent à la capitale des Hammadites, si les autorités ne prennent pas en charge l’alimentation de leurs foyers en gaz naturel et ne donnent des assurances fermes quant à cette doléance. Ainsi, cette action de protestation confirme que la fermeture de routes nationales ou d’administrations publiques est devenue, ces derniers temps, monnaie courante dans la wilaya de Béjaïa. Beaucoup de citoyens ne sollicitent plus d’audience aux responsables concernés pour leur exposer leurs doléances, préférant ainsi recourir aux manières fortes pour se faire entendre. Ainsi, après réunion, ils décident d’une seule action à entreprendre : bloquer un important axe routier ou fermer tel ou tel siège.

F. A. B.