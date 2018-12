Des villageois bloquent la mairie

Par DDK | Il ya 2 heures 21 minutes | 271 lecture(s)

Les habitants de la localité d’Ahemmam, dans la commune d’Amizour, ont procédé hier à la fermeture du siège de leur APC pour protester contre le nouveau plan de circulation des bus de transport de voyageurs.

Selon ces villageois mécontents, le nouveau plan est «une mesure sévère» à leur égard et à l’égard des trois transporteurs qui desservent leur localité située à plus de 8 km du chef-lieu. Car, selon eux, le plan contesté a amené à la suppression d’au moins deux arrêts après la sortie de leurs bus de la gare routière communale.

«Nous souffrons le martyre avec la suppression de certains arrêts, notamment celui de Boukhalfa qui nous permet de nous rendre à l’hôpital», clama un représentant associatif du village en question. Les habitants soulignent qu’ils ont tenté à maintes reprises de convaincre leur P/APC à revoir ce plan qui ne les arrange pas, mais en vain. Le nouveau plan, dira un membre de l’exécutif communal, est sorti du PV de la réunion de la commission de transport, dont l’APC n’est qu’un membre parmi les autres membres, dont le syndicat des transporteurs.

Les contestataires, qui demandent l’annulation dudit plan et le retour à l’ancien, comptent ne pas lâcher prise et aller jusqu’au bout de leur revendication dont ils disent qu’il s’agit de la sauvegarde de ce créneau qui pourrait disparaître et accentuer l’isolement de leur localité. Selon un délégué du village, les pourparlers entre les représentants du village et les responsables locaux ont abouti d’abord à la fin du mouvement de contestation et à un accord de se réunir avec toutes les parties concernées le dimanche prochain.

Nadir Touati