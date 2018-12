Sept morts et 11 blessés en 24 heures

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 172 lecture(s)

Pas moins de sept personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées, suite à plusieurs accidents de la circulation routière survenus en une journée, au niveau national. «Durant la période allant du 16 au 17 décembre 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés dont huit accidents mortels, ayant causé la mort de sept personnes sur les lieux d’accidents et les blessures de 11 autres personnes traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières», a indiqué, hier, le bilan rendu public par la Direction Générale de la Protection Civile. Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à cinq personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains. Il s’agit de deux personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant d’un chauffage dans une habitation au lieu-dit la cité El Zaidia, commune et daïra de Constantine, et trois autres personnes au lieu-dit la cité El Kods, commune et daïra d’El Bayadh. «Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de santé par nos secours », a précisé le même document. A souligner, également l’intervention des éléments de la protection civile pour l’extinction de quatre incendies urbains et divers à travers les wilayas de Skikda, Blida et Tlemcen. «Ces incendies ont causé des brûlures de premier degré à une personne suite à un incendie qui s’est déclaré dans un atelier de couture situé au RDC d’une habitation, sise au lieu-dit El Kalaa Soufla, commune et daïra de Tlemcen. La victime a été traitée sur place puis évacuée vers l’hôpital local par les éléments de la protection civile», selon la même source. A retenir que durant la même période, les unités de la protection civile ont enregistré 2520 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité… etc.

Samira Saïdj.