La gendarmerie multiplie les descentes

Par DDK

Selon un communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Bouira, un important lot de 2 892 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques et qualités, d’une valeur estimée à plus de 400 000 DA, a été saisi au début de cette semaine, par la section de sécurité et d’intervention (SSI) de la commune d’Aïn-Bessem, sise à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de la wilaya de Bouira. Selon la même source, cette opération s’est effectuée suite à une perquisition dans un local, situé au chef-lieu d’Aïn-Bessem, transformé depuis plusieurs mois par son propriétaire en un lieu de vente illégale de boissons alcoolisées. À l’issue de cette opération, un individu repris de justice a été arrêté par les gendarmes qui ont aussi procédé à la saisie d’un véhicule utilitaire utilisé par l’accusé. Ce dernier a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Aïn-Bessem, qui a ordonné sa mise sous mandat de dépôt.

O. K.