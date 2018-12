Saïd Djellab annonce une nouvelle feuille de route

Par DDK | Il ya 40 minutes | 65 lecture(s)

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé, hier, une nouvelle feuille de route pour 2019, visant à remédier aux contraintes qui entravent l’exportation. Plusieurs obstacles freinent, en effet, l’exportation hors hydrocarbures. L'insuffisance dans le transport et la chaîne logistique, le manque de laboratoires figurent parmi les principales contraintes évoquées hier par les opérateurs économiques, lors d’une rencontre nationale sur la promotion des exportations hors hydrocarbures, tenue au centre international des conférences (CIC). Le premier responsable du secteur a, lors de cette rencontre, indiqué que «la stratégie nationale des exportations hors hydrocarbures en cours de finalisation permettra de lever l’ensemble des obstacles entravant l’exportation». «Nous allons sortir avec une feuille de route qui englobe tous les axes pour réussir l’exportation des produits algériens, notamment en dehors des hydrocarbures. Ce qui permettra de garantir la pérennité des recettes», a expliqué le ministre, avant d’ajouter : «On ne peut pas continuer à dépendre des hydrocarbures». Et concernant cette feuille de route, il a affirmé que «toutes les conditions sont réunies, il ne reste que des aspects réglementaires et organisationnels pour aller en 2019 vers une véritable stratégie de diversification des exportations». Dans ce contexte, Djellab a révélé que le nombre de sociétés exportatrices est passé de 347 à 849, promettant que son département s’attelait à mettre en place les dispositions à même de corriger les lacunes observées, nées du manque d’expérience dans ce créneau. Placée sous le thème «Réussir les exportation pour diversifier les ressources», cette rencontre, dit-il, «est l’occasion d’évoquer la nouvelle dynamique qui fera de l’année 2019 l’année d’une nouvelle stratégie nationale des exportations». Tout en soulignant que «plus de 300 entreprises ont pris part à cette rencontre qui est organisée après les différentes expositions dans sept pays dans différentes régions du monde», le ministre a fait savoir que «la participation à ces différents événements avait pour objectif d’assurer la promotion des produits algériens et la diversification de nos partenaires». Interrogé sur l’appui financier pour les exportations, le ministre a indiqué : «Nous allons faire un diagnostic sur le financement des exportations pour proposer des solutions adaptées», ajoutant : «La logistique représente environ 30% du coût du produit. Elle est devenue aujourd’hui un facteur de compétitivité et avec une logistique développée, interconnectée et à moindre coût, on a un produit compétitif». Le ministre dira, par ailleurs, que quelques critères comme la qualité-prix, le timing et la disponibilité du produis doivent être respectés pour être un exportateur crédible. «Les marchés mondiaux et les réseaux de distribution n’attendent pas le surplus de production, car ils travaillent sur une programmation annuelle des commandes, ce qui exige une régularité et un timing», a-t-il noté.

L. O. CH