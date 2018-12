Les forestiers réclament leurs armes

Par DDK | Il ya 39 minutes | 92 lecture(s)

Des dizaines d’agents forestiers de la wilaya de Bouira se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de la conservation des forêts pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail.

Les forestiers protestataires, qui ont également observé une journée de grève, ont tenu à dénoncer ce qu’ils ont qualifié de la «sourde oreille» du ministre de l’Agriculture face à leurs revendications. Le coordinateur du syndicat de la wilaya, Ghanem Ben Tayeb, a assuré que des actions similaires ont été observées, hier, dans la majorité des wilayas du pays. Pour lui, les agents forestiers veulent exprimer leur ras-le-bol face au «mutisme» de la tutelle et aussi face à la dégradation de leurs conditions de travail. Le syndicaliste a également dénoncé ce qu’il a qualifié de «détournement» de leurs principales missions liées à la protection du tissu forestier: «Nous n’avons plus les moyens humains et matériels pour assurer notre principale mission. Le ministère de l’Agriculture, au lieu de nous ouvrir les portes du dialogue et satisfaire nos revendications légitimes, crée de nouvelles missions qui nous détournent de la vocation pour laquelle nous nous sommes formés», dénonce notre interlocuteur, qui affirmera que la première revendication soulevée depuis plusieurs années par les forestiers est la restitution des armes à feu ainsi que la réhabilitation «concrète» du statut d’agent assimilé et paramilitaire pour les forestiers, plus particulièrement ceux exerçant sur le terrain : «Nous travaillions dans des conditions intenables et durant toute l’année. Nous n’avons plus les moyens nécessaires pour arrêter les atteintes à notre tissu forestier ou le braconnage. Nos galons ne sont plus respectés malheureusement. Nous ne pouvons même pas nous défendre face à l’insécurité, les cas d’agressions ou les attaques d’animaux sauvages», a-t-il encore dénoncé. En plus de ces revendications, les forestiers mécontents réclament également la mise en place d’un système de graduation automatique d’échelons pour les forestiers, ainsi que la titularisation de l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels. À noter, enfin, que le syndicat national des forestiers prévoit d’organiser une autre action nationale de protestation, le 25 décembre prochain à Alger.

Oussama K.