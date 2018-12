Le pôle universitaire enfin rouvert

Par DDK | Il ya 40 minutes | 71 lecture(s)

Le pôle universitaire de Bouira a été, enfin, rouvert hier matin après dix jours de blocage. Les étudiants du département de chimie, à l’origine de cette action de protestation, ont été contraints par une décision du tribunal administratif de Bouira, décrétant l’illégalité de la grève des étudiants, de mettre fin à leur mouvement. En effet, c’est le recteur de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira qui avait saisi la justice au début de cette semaine, suite à cette action de protestation qui a paralysé le pôle universitaire pour une durée de dix jours. L’affaire a été jugée en référée et six étudiants, membres du comité des étudiants du département de chimie, ont été convoqués par l’instance judiciaire. Le tribunal administratif a statué sur l’illégalité de la grève des étudiants et aussi sur le blocage du pôle universitaire qui compte sept facultés. Le jugement rendu par la justice, dont nous détenons une copie, a également prononcé une amende de 20 000 DA quotidiennement pour chacun des six étudiants convoqués, si une nouvelle action de fermeture du pôle universitaire sera conduite par ces derniers. Hier matin donc, le pôle universitaire était, enfin, rouvert aux étudiants et aux enseignants, alors que les cours ont repris normalement dans la majorité des départements, à l’exception du département de chimie et de celui de tamazight, en plus de la faculté des sciences de la nature et de la vie (SNV), où les étudiants ont maintenu leur grève illimitée. Pour rappel, ces étudiants réclament principalement l’amélioration de leurs conditions de scolarisation à travers notamment le renforcement des effectifs d’enseignant spécialisés et d’agents administratifs, en plus de l’acquisition du nombre suffisant d’ouvrages pédagogiques et de moyens nécessaires pour leurs travaux de recherche et de pédagogie.

Oussama K.