Deux nouveaux individus interpelés et un réseau démantelé

Par DDK | Il ya 39 minutes | 78 lecture(s)

L’enquête ouverte par la Gendarmerie nationale suite à la saisie d’une quantité de 17 kg de kif traité et l’arrestation d’un principal accusé, la semaine dernière, près de la commune de Lakhdaria, a permis l’arrestation, au début de la semaine en cours, de deux autres individus et le démantèlement d’un réseau national spécialisé dans la vente et le trafic de drogue. En effet et selon un communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira, c’est suite à l’arrestation d’un premier narcotrafiquant qui transportait une importante quantité de drogue sur l’autoroute Est-Ouest près de Lakhdaria que ses deux complices ont été identifiés puis arrêtés par la Gendarmerie. Selon la même source, les deux autres personnes interpelées activaient dans le cadre d’un réseau national qui a touché plusieurs wilayas de l’Ouest, de l’Est et du Centre du pays. Les perquisitions effectuées au niveau des domiciles des deux individus ont, par ailleurs, permis aux enquêteurs de récupérer une somme d’argent de 40 millions de centimes, représentant les revenus de ce commerce illégal, explique la même source. À noter, enfin, que les trois individus membres de ce dangereux réseau ont été placés sous mandat de dépôt par le parquet du tribunal de Lakhdaria, en attendant leur audience devant le juge en session criminelle.

O. K.