Des citoyens de quatre villages ferment la SDE, la daïra et la mairie

Des habitants d’au moins quatre villages de la commune d’Aokas ont mis, hier, sous scellés les sièges de l’APC, de la daïra et de l’agence locale de la SDE pour réclamer le raccordement de leurs habitations au réseau du gaz naturel. Réunis la veille, les habitants des villages Tala Khaled, Azemmour, Aguemoun 1 et 2 ont, ainsi, décidé de recourir à la fermeture de ces édifices publics pour se faire entendre. Selon eux, l’administration de la wilaya leur aurait promis que la mise en service du gaz au profit de ces villages allait intervenir le 11 décembre dernier, néanmoins, regrettent-ils, «cette promesse n’a pas été tenue», d’où leur colère. «Suite aux multiples réunions tenues avec les services concernés (APC, daïra et Sonelgaz) au sujet de la mise en service du gaz de ville au profit des villages sus cités, dont les travaux de branchements ont été achevés, une promesse écrite nous a été donnée par le biais de l’APC, pour la réception du projet à partir du 11 décembre 2018, néanmoins, jusqu’à hier, aucune lueur d’espoir ne se profilait à l’horizon, d’autant plus que l’administration semble se départir de ses responsabilités», dénonce-t-on. Pour les habitants de ces villages, le report de la mise en service du gaz dans leurs bourgs est «injustifié», sachant que la conduite principale ne souffre d’aucune «défectuosité». En réponse à la doléance des villageois mécontents, le maire d’Aokas a indiqué qu’une «réunion aurait lieu aujourd’hui, jeudi, au siège de la wilaya à ce sujet.»

F. A. B.