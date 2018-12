Trois dealers arrêtés et près de 2,5 Kg de drogue saisis

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 190 lecture(s)

Suite à l’exploitation d’un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d’un trafic illicite de stupéfiants à Draâ Ben-Khedda, les Forces de Police de la localité ont réussi, récemment, à identifier et arrêter les membres d’un réseau, composé de trois individus, âgé de 33, 30 et 26 ans, originaires de Tizi-Gheniff et Draâ El-Mizan. Cette opération a permis la découverte et la saisie de 2 kg et 311 grammes de drogue. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour “détention de stupéfiants à des fins de commercialisation”. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou mardi dernier, ils ont été mis en détention préventive.