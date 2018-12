Une cartographie de l’industrie en vue

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

«Une collecte de données et d’informations sur l’ensemble des entreprises et entités industrielles du pays est en cours, en vue de la mise au point, durant l’année prochaine, d’une cartographie algérienne des entreprises», a affirmé, avant-hier, le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi.

Intervenant lors d’une rencontre nationale des directeurs des wilayas de l’industrie et des mines, au niveau de l’institut national de productivité et de développement industriel (INPED) de la wilaya de Boumerdès, le ministre fera savoir que «cet outil va assurer une meilleure visibilité à la politique industrielle algérienne». Un outil, explique-t-il, qui offrira «toutes les informations sur le lieu, l’adresse, les activités et les prestations de chaque entreprise du pays et, partant, les opportunités de coopération et de partenariat susceptibles d’être engagées entre elles (entreprises), en vue de constituer des groupes industriels». Cette démarche qui vise, selon lui, l’éradication de la bureaucratie et la facilitation des procédures inhérentes à l’investissement, a permis, à ce jour, la collecte d’informations sur un taux de 90% d’un total de 1 500 entreprises nationales, employant une cinquantaine de travailleurs chacune. «Le traitement des 10% restants sera achevé dans les trois prochains mois», a-t-il fait savoir, signalant qu’une fois cette étape terminée, l’opération touchera les entreprises industrielles employant plus d’une dizaine de travailleurs. Sur un autre plan, le ministre de l'Industrie et des Mines a plaidé pour l’impérative accélération de l'opération de numérisation, en cours, du secteur administratif relevant de son département ministériel et des entreprises industrielles algériennes, assurant le placement de cet axe «sous le sceau de la priorité» durant l’année prochaine. Le ministre a signalé, à titre illustratif, l’entame, au niveau de son département, de la numérisation de près de 3 500 études, dont le parachèvement est annoncé, selon lui, dans les trois prochains mois», parallèlement, a-t-il indiqué, à la «généralisation du réseau Intranet à travers l’ensemble des directions et services du secteur». Par ailleurs et en ce qui concerne l’assainissement du foncier industriel, le ministre a fait part d’une réflexion, en cours, pour l’élaboration d’un projet de loi permettant à l’administration de récupérer le foncier inexploité. Il a, à cet effet, fait part d’instructions fermes données aux walis de la République «en vue de récupérer le foncier industriel concédé aux investisseurs, sans être exploité».

L. O. CH