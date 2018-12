Les postulants aux logements LPA ne décolèrent pas

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Las d’attendre l’affichage de la liste des bénéficiaires des 100 logements de la formule LPA (logement public aidé), plusieurs dizaines de postulants de la commune d’Aïn-Bessem, sise à l’ouest de la wilaya de Bouira, se sont rassemblés jeudi dernier, devant le siège de la mairie, afin de dénoncer ce retard. Les protestataires affirment que la commune d’Aïn-Bessem, demeure la dernière commune à travers toute la wilaya de Bouira, qui n’a toujours pas procédé à l’attribution de son quota des logements LPA, ni au lancement des travaux de réalisation. Ils s’interrogent surtout sur le silence des autorités locales, qui ne laissent filtrer aucune information à ce sujet : «Nous avons recensé plus de 3000 demandes pour cette formule, pour 100 logements prévus. Nous savons que la tâche sera difficile pour les élus locaux, qui devront attribuer ces logements. Malheureusement c’est la loi de l’omerta chez nos élus, qui ne communiquent toujours pas à ce sujet !», se désole Hamza, un jeune fonctionnaire. Notre interlocuteur, s’interroge également sur les raisons du retard du lancement des projets de cette formule à Aïn-Bessem, alors que dans d’autres communes comme à Bouira, Sour El-Ghozlane et M’Chedallah, les travaux de réalisation touchent à leurs fins et les souscripteurs sont déjà connus. «Aucune procédure n’a été faite par la mairie d’Aïn-Bessem, pour installer ce projet qui a été inscrit depuis la fin de l’année 2017 ! Le chantier des 50 logements LPA inscrit en 2016 par l’agence foncière de la wilaya, n’a toujours pas été lancé aussi», dit-il. Par ailleurs, les protestataires ont adressé une requête au wali de Bouira, dans laquelle ils ont demandé son intervention, afin de débloquer cette situation. Nos tentatives de joindre le maire par intérim d’Aïn-Bessem, pour avoir sa version sont restées vaines.

Oussama K.