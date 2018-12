Coup d’envoi aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi du 12e Forum des associations de jeunes de Béjaïa, au théâtre régional Malek Bouguermouh. Prendront part à l’événement, qui s’étalera jusqu’à mercredi prochain, quelque 200 associations, dont quelques-unes sont issues de 20 différentes wilayas du pays, a indiqué, hier, Boubekeur Lemnouar, chef de service activités juvéniles à la direction de la jeunesse et des sports, organisatrice de la manifestation. Trois axes principaux sont au menu de ce 12e Forum de la jeunesse. Le premier est dédié à des expositions réalisées par des jeunes partenaires dans le cadre du financement de leurs projets par la DJS. M. Lemnouar soulignera, à ce propos, que le meilleur stand, qui sera élu par un vote du public, obtiendra une récompense de 200 000 DA. Le deuxième chapitre de ce forum, dont le but essentiel est, selon le même responsable, d’«impliquer les jeunes dans la gestion de la cité, évaluer leurs actions et prendre connaissance de leurs préoccupations pour un meilleur accompagnement», sera consacré à des conférences. Plusieurs enseignants universitaires et cadres du secteur de la jeunesse et des sports donneront des communications sur des sujets liés au thème de ce Forum, à savoir «Jeunesse, citoyenneté et participation». Parmi les communications qui seront développées par les conférenciers, il y a «L’implication des jeunes dans la gestion de la cité», «Le partenariat et l’insertion des jeunes», «L’écocitoyenneté et l’environnement», «L’économie domestique et les associations productives», «Le pilotage des projets associatifs», «Le cadre législatif des associations en Algérie», «L’impact et l’influence des réseaux sociaux sur les jeunes» et «Le rôle des associations de jeunes dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel du pays». Le troisième axe du programme de ce forum concernera des ateliers pédagogiques, lesquels se dérouleront au niveau du camp de jeunes de Melbou, une commune côtière sise à 30 km à l’Est de la ville de Béjaïa. Ces ateliers, dont les travaux seront dirigés par des animateurs locaux de la DJS, porteront sur la récupération et le tri des déchets, l’influence et l’impact des réseaux sociaux sur la masse juvénile et, enfin, le phénomène de la fermeture des routes, qui a pris une ampleur considérable dans la wilaya de Béjaïa.

B. S.