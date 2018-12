Trois dealers arrêtés et plus de 8 kg de kif saisis

Par DDK | Il ya 1 heure | 188 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la brigade de lutte contre la drogue et les stupéfiants de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a procédé à l’arrestation de trois personnes pour acquisition et vente de drogue.

D’après les informations obtenues auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, ces personnes âgées entre 23 et 30 ans et activant dans le périmètre de la ville de Tizi-Ouzou, devaient être présentées, avant-hier, devant le procureur de la République près le tribunal de Tizi-Ouzou. La marchandise saisie dans cette opération est l’équivalent de 8.012 kg, en 79 plaques de kif-traité. C’est, précise-t-on, la plus grosse prise au niveau de la wilaya de l’année 2018. Les services de la police ont aussi exposé les moyens de communication utilisés entre cette bande de malfrats, à savoir, notamment, sept téléphones portables et 10 puces. Il est aussi question d’une voiture touristique de marque KIA et des documents administratifs de la même voiture (permis, carte grise). L’opération n’est pas la première du genre. Les forces de police, indique-t-on, «travaillent quotidiennement pour lutter contre ce phénomène et empêcher sa prolifération à travers le territoire de la wilaya». Plusieurs autres opérations ont été menées au cours de ce mois de décembre où il a été procédé à l’arrestation de plusieurs individus et la saisie des quantités de drogue. Mercredi dernier, une quantité de 2 kg a été saisie à Draâ Ben Khedda avec l’arrestation de trois individus impliqués. A Boghni, toujours durant le mois en cours, 0.9 kg de kif traité a été saisi et un individu arrêté. A Azeffoun, un repris de justice a été arrêté et une quantité de 0.8 kg de kif traité saisie, de même à Maâtkas où une quantité de kif traité a été saisie. Pour rappel, l’année dernière, les services de la police judiciaire ont saisi une quantité très importante de 53 kg à Ouaguenoun, et la BRI, la même année, a saisi aussi 6 kg de cette drogue.

Kamela Haddoum.