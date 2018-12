Le rendement meilleur en haute Soummam

Par DDK | Il ya 32 minutes | 22 lecture(s)

La campagne oléicole 2018-2019 bat son plein dans la wilaya de Béjaïa. Elle a démarré fin octobre dans la basse Soummam et le long du littoral.

À la date du 19 septembre 2018, la direction des Services agricoles de la wilaya a fait état d'une superficie totale plantée d'oliviers de 57 616,54 ha pendant que le nombre d'oliviers total se montre à 5 172 187. Quant au nombre total d'oliviers en production, il s'élève à 4 432 069 arbres. Pour ce qui est des variétés cultivées dans la wilaya de Béjaïa, on remarque surtout celles de chemlal, limli, azeradj, tablout, taksrit et bouchouk. Concernant les prévisions de production pour l’année 2018-2019, la DSA estime que la production d'olives dans la wilaya de Béjaïa sera d'un total de 847 122 quintaux. La production d'huile est estimée à 16 667 600 litres, soit un rendement de 19,72 litres par quintal d'olives. En ce qui concerne l'avancement de la campagne, la DSA note qu'à la date du 18 décembre 2018, la quantité d'olives récoltée s'élève à 266 329 quintaux, dont 265 857 quintaux d'olives à l'huile, la quantité triturée est de 183 288 quintaux qui ont produit 3 997 876 litres, soit un rendement de 21,81 litres par quintal, alors que les prévisions prévoyaient seulement un rendement de 19,72 litres par quintal. Khaled Laïd, chef de bureau au service de l'organisation de la production et de l'appui technique à la DSA, indique : «Cette saison, le rendement est meilleur en haute Soummam, il a atteint jusqu'à 26 litres par quintal alors qu'il est tout juste moyen sur le littoral». Au chapitre huileries, la wilaya de Béjaïa dispose, selon les chiffres de la DSA, de 196 huileries traditionnelles, 131 sous-presses et 92 chaînes continues, soit un total de 419 presses à olives qui ont une capacité de transformation théorique de 2 216 quintaux à l'heure. Mais on signale que 95 de ces presses sont à l'arrêt. Pour ce qui est des contraintes rencontrées, la DSA enregistre notamment les difficultés d'accès aux vergers, le manque de matériel de récolte comme les caisses et les filets de récolte, l'absence d'assurance pour les saisonniers qui font la récolte, le manque de matériel de conservation d'huile telles les bouteilles en verre fumé, les cuves en acier inoxydable et les cuves souterraines.

B Mouhoub.