L’État prêt à accompagner les agriculteurs

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a assuré, samedi à Tipasa, que la production de bananes est possible en Algérie, soulignant la disponibilité de ses services à accompagner les agriculteurs désireux d’invertir ce domaine. Visitant une exploitation de production de bananes à Sidi Rached, considérée 2eme du genre, après celle de Sidi Fredj (Alger) , dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya, le ministre a soutenu l’ importance de ce projet "digne d’intérêt" a-t-il dit, louant les effort consentis par cet opérateur, pour maitriser les techniques de cette culture ( bananes), réalisée sous serres. "Nos services sont prêts à accompagner et soutenir les agriculteurs, en vue de développer cette filière et atteindre un produit de qualité mondial, et partant contribuer à stabiliser les cours de ce fruit sur le marché national, en offrant les facilitations susceptibles d’aplanir toutes les entraves rencontrées", a-t-il, encore, affirmé. Selon les explications fournies sur place au ministre, cette exploitation agricole entamera "en février prochain" la plantation de 20 ha de bananiers, avant d’atteindre les 100 ha à la fin 2019. L’exploitant de cette ferme agricole, un ancien émigré rentré pour investir au pays, compte porter cette surface à 500 ha durant les cinq(5) prochaines années, est-il signalé, soit de quoi contribuer à "réguler le prix de la banane sur le marché algérien, de façon à l’adapter aux cours mondiaux (entre 70 et 80 da le kg)" , a informé le promoteur de cette ferme.