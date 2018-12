Un pharmacien condamné à 5 ans de prison ferme

Par DDK | Il ya 31 minutes | 50 lecture(s)

Le tribunal criminel de Boumerdès a condamné, jeudi dernier, un pharmacien, âgé d’une trentaine d’année, à cinq ans de prison ferme, pour avoir enlevé, séquestré, battu et violé, dans son domicile familial situé à Cap Djinet, une ressortissante étrangère de nationalité allemande âgée de 28 ans, Isabelle Serena, exerçant dans une société étrangère à Alger, avec la complicité de son ex-épouse. Les faits de cette affaire remontent au mois de mai dernier, quand les services de la Gendarmerie nationale ont été informés de la présence d’une jeune femme étrangère, en piteux état, à proximité du poste de garde de la Sonelgaz, à Cap Djinet. L’enquête menée par les éléments de la gendarmerie a permis l’identification de la jeune femme et son pays d’origine. Ils ont appris qu’elle a été enlevée, séquestrée, battue, délestée de ses téléphones portables, puis violée par son kidnappeur, avec la complicité d’une femme. La victime a réussi à s’enfuir et atteindre le poste de garde de la Sonelgaz où elle a été secourue par les éléments de la Gendarmerie nationale. Arrêtés, l’accusé principal et son ex-épouse ont été condamnés, respectivement, à 5 et 3 ans de prison ferme.

H. A.