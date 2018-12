Ouverture du 4e Salon national du miel

Par DDK | Il ya 44 minutes | 71 lecture(s)

La 4e édition du Salon national du miel et de l’apiculture a été ouverte avant-hier samedi à Boumerdès. Cette quatrième édition, qui s’étalera jusqu’à samedi prochain, a vu la participation de plusieurs exposants venus des wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Médéa, Chlef, Tipaza, Bouira, Alger et Ghardaïa. Le but visé à travers cet événement, c’est d’abord celui de promouvoir le créneau de l’apiculture et permettre, ensuite, aux apiculteurs d’exposer leurs problèmes à leur tutelle, notamment les services agricoles. Ce salon, qui est également un cadre d’échanges d’expérience entre professionnels venus de diverses wilayas aux spécificités climatiques variées, permettra certainement aux nombreux exposants d’écouler facilement leurs produits. Enfin, il est à signaler que la wilaya de Boumerdès compte 2 244 apiculteurs et 120 743 ruchers réparties sur son territoire avec une moyenne de production estimée à 1,5 kg chacun.

H. A.