La production en hausse !

Par DDK | Il ya 44 minutes | 72 lecture(s)

Une production d’agrumes dépassant les 330 000 quintaux est attendue dans la wilaya de Béjaïa pour cette année, Ce sont les chiffres prévisionnels communiqués, hier, par la direction des services agricoles (DSA) de Béjaïa, en marge de l’organisation de la 3e édition de la Foire des agrumes (23 au 24 décembre), au village Ideraken, dans la commune de Timezrit. Une centaine d’agrumiculteurs prend part à cet événement organisé par la DSA, en collaboration avec le conseil interprofessionnel de la filière agrumicole et la Chambre de l’agriculture de la wilaya de Béjaïa. La production attendue durant la saison en cours, qui sera cueillie sur une superficie de 2 000 hectares, est en hausse par rapport à celle récoltée l’année dernière, estimée à 250 000 quintaux. Cette augmentation dans la production est due, selon les explications d’un responsable à la DSA, «à une meilleure pluviométrie enregistrée dans la région ces dernières semaines». La wilaya de Béjaïa, connue pour ses agrumes de qualité, cultivées notamment sur les plaines de la Soummam, recèle un potentiel non encore exploité de manière optimale. «Notre but est de dépasser les 2 000 hectares cultivés actuellement, car il y a dans notre wilaya des terrains inexploités pouvant bien servir à la culture des agrumes», estime-t-on. En outre, les conditions climatiques, souligne-t-on, sont favorables au développement de cette culture dans la wilaya. Hier, les visiteurs de la 3e foire des agrumes de Timezrit ont pu découvrir et acheter à des prix promotionnels toutes sortes d’agrumes cultivés à Béjaïa, dont l’orange dans ses variétés Thomson navel et Washington navel, la clémentine et le citron. Par ailleurs, cet évènement était l’occasion pour les intervenants dans cette filière d’étudier les moyens efficaces à mettre en œuvre, en vue d’améliorer les rendements et assurer la commercialisation de leurs produits en dehors de la wilaya, et pourquoi pas, à l’étranger, comme ce fut le cas autrefois. Cette manifestation agricole était aussi une opportunité pour les agrumiculteurs d’exposer les problèmes et difficultés qu’ils rencontrent. L’une de leurs réclamations les plus pressantes, c’est l’ouverture d’un marché de gros dédié spécialement aux agrumes au niveau de la wilaya.

B. S.