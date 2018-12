Le Cnapest indexe le DE et menace d’un débrayage

Par DDK | Il ya 44 minutes | 75 lecture(s)

Dans un nouveau communiqué parvenu à notre rédaction hier, le bureau de wilaya du syndicat de l’éducation (CNAPESTE) a lancé un appel à l’ensemble de ses adhérents dans les établissements scolaires des trois paliers pour tenir des assemblées générales juste après la fin des vacances scolaires, afin de proposer les formes de protestations à adopter.

Le syndicat autonome impute la responsabilité de cette «dégradation du partenariat» au directeur de l’éducation de la wilaya de Bouira qui, selon le CNAPESTE, «favorise la gestion en solo et ne répond plus aux nombreuses alertes du syndicat». Le bureau de wilaya dénonce également le «mutisme» de la direction de l’éducation face aux nombreux problèmes qui secouent le secteur de l’éducation de la wilaya.

Les exemples des lycées Slimane Amirat d’Aghbalou, Slimane Smili de Bouira, ainsi que du CEM Gouizi Saïd du chef-lieu de wilaya, où les enseignants ont déjà opté pour des actions de boycotte administratif, ont été soulevés par le CNAPESTE qui affirme que plusieurs autres établissements de l’éducation se retrouvent face à des situations de crise : «La direction de l’éducation et au lieu de favoriser la politique du dialogue et du partenariat, fait dans le mutisme et la sourde oreille face aux revendications légitimes des enseignants. Pire encore, le CNAPESTE, en tant que partenaire social, n’est même pas invité aux commissions mixtes malgré l’existence de textes de loi qui le stipulent clairement.

Le directeur de l’éducation ne répond désormais même pas à nos demandes urgentes d’audiences et continue sa politique de gestion en solitaire et de sourde oreille, en plus de son parti-pris avec les administrateurs au détriment de la pédagogie», lit-on dans le document du CNAPESTE. Le même syndicat souligne aussi d’autres revendications du corps professoral, à l’image de la relance des activités de la médicine de travail et la réalisation d’une clinique pour les travailleurs du secteur, la relance des activités de la formation à leur profit, en plus de l’attribution des quottas de 130 logements LSP et 130 logements LPA, dédié au secteur de l’éducation.

Oussama K.