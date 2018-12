Des habitants de Guergour devant la mairie

Par DDK | Il ya 44 minutes | 65 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village de Guergour, relevant de la commune de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, se sont rassemblés, hier matin, devant la mairie afin de réclamer la réhabilitation de la principale route menant vers leur village ainsi que l’inscription de projets de développement pour l’amélioration de leur cadre de vie qu’ils jugent «dégradé». Ainsi et dès les premières heures de la matinée, les citoyens protestataires se sont rassemblés devant le siège de l’APC dans l’espoir de transmettre leurs doléances au premier responsable de leur commune. Les villageois protestataires qui ont également accroché des banderoles sur la façade de la mairie réclament, en premier lieu, l’inscription d’un projet pour le réaménagement et le revêtement du chemin communal qui relie leur village à la ville de Lakhdaria. Ils assurent que cette route de près de 7 km se trouve dans un état lamentable et impraticable à plusieurs endroits : «Nous réclamons la concrétisation des promesses faites par les responsables locaux, à leur tête le maire. Ce dernier, lors de la campagne électorale, s’est engagé à inscrire ce projet en urgence. Malheureusement et plus d’une année après son installation à la tête de l’exécutif, il ne s’est toujours pas rendu dans notre village», s’est désolé un délégué des protestataires. Selon notre interlocuteur, le village Guergour souffre de plusieurs carences et nécessite une prise en charge effective des autorités locales : «Notre village est marginalisé. Les citoyens souffrent de plusieurs manques qui compliquent leur quotidien. Nous souffrons du manque de transport et du transport scolaire, en plus de l’absence totale de l’aménagement urbain, d’éclairage public et de différents réseaux. Notre village souffre aussi de l’absence d’une salle de soins et les villageois doivent se déplacer sur plusieurs kilomètres, avec leurs propres moyens, même pour les petits soins. Aussi beaucoup de foyers ne sont toujours pas raccordés au gaz naturel et à l’électricité, sans parler de la crise d’eau potable qui prévaut depuis plusieurs années. Malheureusement, nos responsables ne se soucient plus de notre situation et nous ne savons plus à quel saint nous vouer», ajoute notre interlocuteur. Il faut préciser, enfin, qu’aucun débordement n’a été signalé au niveau de la mairie au cours de ce rassemblement et jusqu’à la mi-journée d’hier, les villageois n’ont été reçus par aucun responsable.

O. K.