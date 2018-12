Perpétuité à l’encontre de deux terroristes

Par DDK | Il ya 44 minutes | 80 lecture(s)

Inculpés dans des affaires liées à la constitution de groupes terroristes armés, d'instauration de climat de terreur et d'insécurité au sein de la population, d’accrochage avec les forces de sécurité, tentatives d’assassinat avec préméditation et racket de paisibles citoyens, le trésorier de la seriat de Zemmouri, Azzedine B., et le fondateur de la Seriat de Béni Amrane, Mohamed Salah. Kh., qui a été arrêté à Guelma après avoir longtemps activé pour le compte de la seriat de Thénia et celle de Béni Amrane dépendante de la Katibate El Arkam, ont été condamnés par le tribunal criminel près la Cour de Boumerdès à la prison à perpétuité. Ces mêmes chefs d'inculpation ont valu à un troisième terroriste, Rabah. T., toujours en fuite, la peine capitale par contumace.

H. A.