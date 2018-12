Campagne de sensibilisation au profit des motards

Par DDK | Il ya 1 heure | 65 lecture(s)

La Gendarmerie nationale a lancé une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de motocyclettes au niveau national, précisant que ces derniers sont à l’origine du 12,30% des accidents de la route enregistrés depuis le début de l’année en cours. «Sous le slogan ‘Mettre le casque = sauver votre vie’, le commandement de la Gendarmerie nationale a entamé l’organisation d’une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de motocyclettes, dans le but d’attirer l’attention sur les accidents de la route dans lesquels est impliquée cette catégorie de conducteurs. La campagne s’étalera du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019», a fait savoir le communiqué rendu public, hier, par la cellule de communication de la Gendarmerie nationale. En dépit de l’enregistrement d’une baisse du nombre des accidents de la route, des morts et des blessés durant l’année en cours, a précisé le même document, «les services de la Gendarmerie nationale ont constaté l’implication des conducteurs de motocyclettes dans 974 accidents de la route. Ce chiffre représente 12,30% du nombre total des accidents enregistrés, sans oublier le relèvement de 24 832 infractions liées au non port du casque de sécurité». Selon les mêmes services, ce comportement augmente le risque de blessure lors de la survenue d’un accident et représente un indicateur grave qui mérite d’être pris en considération. «C’est ainsi qu’est venue l’idée d’organiser cette campagne afin de mettre la lumière sur les comportements négatifs et inappropriés des conducteurs de motocyclettes et plus particulièrement la tranche des jeunes», a encore indiqué la même source. Ladite campagne s’articule sur plusieurs points, notamment la mise en exergue de l’importance du port du casque de sécurité, les résultats dramatiques de l’excès de vitesse, l’impact des manœuvres dangereuses sur la route (dépassements dangereux, la circulation dans les sens interdits, la conduite sur une seule roue…), et les risques liés au transport de plus d’un passager.

S. S.