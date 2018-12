L’appel de Sidi Saïd aux travailleurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a appelé, avant-hier à partir d’Oran, les travailleurs à prendre leurs responsabilités pour préserver la stabilité et la sécurité du pays.

"Notre pays doit relever d’énormes défis. Il appartient aux travailleurs de prendre leurs responsabilités pour préserver la stabilité et la sécurité du pays et donner une impulsion au développement national", a souligné le SG de l’UGTA, à l’ouverture du 2ème congrès de la Fédération nationale des travailleurs des ports du pays. Abdelmadjid Sidi Saïd a dressé le bilan des deux dernières décennies et les importantes étapes traversées par le pays. "Nous ne sommes pas de ceux qui renient les acquis sociaux et les grandes réalisations faites durant les 20 dernières années et sur tous les fronts", a-t-il indiqué à l’adresse d’une assistance regroupée au port d’Oran. Il a appelé les travailleurs à "mesurer le chemin parcouru depuis 1999, avec l’élection du Président Bouteflika à la magistrature suprême du pays", citant, dans ce contexte, la mise en place du renouveau national, basé sur la paix, la stabilité sociale ayant permis d’entamer des réformes profondes et d’ambitieux programmes de développement. Dans ce contexte, le SG de l'UGTA a appelé le Président de la République à poursuivre son œuvre de développement économique et social et assurer la continuité. Auparavant, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, avait rendu hommage aux victimes de l’attentat du port d’Alger, perpétré par l’OAS, et appelé à la préservation de la mémoire nationale. Comme il a souligné la nécessité d’approfondir les objectifs du développement national, initié par le Président de la République. Lui succédant, le ministre des Travaux publics et des Transports a appelé les travailleurs des ports à défendre les acquis obtenus, tout en les félicitant de la signature du pacte de stabilité, avant de les inviter à consacrer le programme du Président de la République tout en augmentant la productivité. L’ouverture de ce congrès s’est déroulée en présence des membres du Secrétariat national de la centrale syndicale et des unions de wilayas, de l’ensemble des syndicats de l’UGTA et les autorités locales de la wilaya d’Oran.