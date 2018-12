Plus de 3 000 morts en 2018

Par DDK | Il ya 8 minutes | 9 lecture(s)

Selon le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR),

3 091 personnes ont trouvé la mort et 30 561 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la route survenus entre janvier et novembre 2018. C’est ce qu’a fait savoir le communiqué rendu public, hier, par le CNPSR. «Les accidents de la route ont baissé de 8.35% par rapport à la même période de l'année précédente», selon le CNPSR, faisant état de 21 568 accidents enregistrés entre janvier et novembre 2018. Le nombre de morts a baissé de 8.33% et le nombre de blessés de 10.46% par rapport aux chiffres de 2017, a encore précisé le même document. En dépit des campagnes de sensibilisations mises en place par les services de sécurités, le terrorisme routier sévit toujours. Selon la Direction générale de la Protection civile, durant la période allant du 16 au 22 décembre 2018, 1 851 interventions ont été effectuées suite à 1 024 accidents de la circulation ayant causé le décès à 53 personnes et des blessures à 1193 blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Bayadh «avec 11 personnes décédées et 20 autres blessées prises en charge par nos secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 11 accidents de la route», selon la même source. La Gendarmerie nationale a lancé dernièrement une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de motocyclettes, au niveau national, précisant que ces derniers sont à l’origine du 12,30% du nombre total des accidents de la route enregistrés durant les onze mois de l’année en cours. «Les services de la Gendarmerie nationale ont constaté l’implication des conducteurs de motocyclettes dans 974 accidents de la route. Ce chiffre représente 12,30% du nombre total des accidents enregistrés, sans oublier le relèvement de 24 832 infractions liées au non port du casque de sécurité», selon les mêmes services.

Samira Saïdj