Mystère sur l’origine du projectile

Par DDK

Un grave mais surtout mystérieux incident a été enregistré avant-hier, au niveau du village Hagui, relevant de la commune d’El-Adjiba, à une trentaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de Bouira.

Une jeune fille de 16 ans, répondant aux initiales M. T., a été blessée par une balle dont l’origine est pour l’heure indéterminée. Selon une source locale, la malheureuse adolescente a été touchée par ce projectile, alors qu’elle s’attelait à cueillir des olives avec des membres de sa famille dans un champ. D’après nos informations, la victime a été touchée dans l’omoplate avant de s’écrouler. Elle a été tout de suite évacuée par son père vers les urgences de l’hôpital de M’Chedallah, où elle a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour l’extraction de la balle. Toujours hospitalisée au niveau du même hôpital, la victime s’en est sortie miraculeusement. Une enquête a été ouverte par les services de la police pour élucider les circonstances de cet incident. D’après une source, le projectile a été transféré vers le centre spécialisé en balistique de Châteauneuf à Alger, pour déterminer l’origine et l’arme avec laquelle a été tirée la balle en question. Notre source précise aussi que le père de la victime a déclaré aux enquêteurs n’avoir entendu aucune arme détonner avant que sa fille ne s’affale sur le sol. Les enquêteurs examinent actuellement toutes les pistes, plus particulièrement celle d’une mauvaise manipulation d’une arme de pointe ou d’un fusil d’assaut ou encore celle d’un acte terroriste, ceci en attendant les résultats de l’expertise balistique du centre spécialisé de Police. Il faut préciser, enfin, qu’il s’agit là du deuxième incident aussi grave que mystérieux à se produire dans la wilaya de Bouira depuis le début de la campagne oléicole. Pour rappel, un citoyen du village Ath Yevrahim, relevant de la commune de M’Chedallah, avait découvert, le 12 décembre dernier, un engin explosif de fabrication artisanale, enfoui sous l’un de ses oliviers. Celui-ci avait remarqué l’engin, nouvellement placé sous terre, alors qu’il se préparait à cueillir ses olives. Les citoyens de cette localité se sont, alors, mobilisés en bloquant la RN30 à hauteur du chef-lieu de la commune de M’Chedallah, afin de réclamer une opération de ratissage et de déminage par l’Armée. Les villageois soupçonnaient l’existence d’autres engins explosifs enfouis dans les vastes prairies de cette région.

Oussama K.