Béjaïa - Alger par Coradia avant juillet

La ligne ferroviaire Béjaïa - Alger sera desservie par le train rapide Coradia, connu pour son haut standing, avant le mois de juillet 2019, a promis le directeur général de la SNTF, Yacine Bendjaballah.

Une déclaration faite lors de la réunion de travail effectuée, mercredi dernier, au niveau du siège de la wilaya de Béjaïa, à l’initiative du wali, Mohamed Maâbed, pour la relance du projet de dédoublement de la voie ferrée Béni Mansour - Béjaïa. «Le DG de la SNTF a répondu favorablement à la sollicitation du wali de Béjaïa et a annoncé que la mise en service de ce nouveau train sera effectuée avant le mois de juillet 2019», a indiqué la cellule de communication de la wilaya dans un communiqué. D’une longueur totale de 110 mètres, le train Coradia est composé de six voitures dotées d’une capacité globale de 254 sièges, dont 60 de première classe. Ce train rapide, polyvalent et bi-mode (diesel et électrique 25 kv) est utilisé pour les grandes lignes. Il peut circuler à une vitesse de 160 km/h lorsque la voie ferrée est moderne et répond aux normes. Parmi les avantages qu’offre le Coradia : un plancher bas facilitant l’accès et le déplacement à bord, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. «La mise en service de ce train permet d’offrir un confort optimum aux voyageurs», a-t-on affirmé. Le renforcement de la ligne Béjaïa - Alger par ce nouveau train rapide et confortable intervient à pic, alors que beaucoup d’usagers du transport ferroviaire de la wilaya de Béjaïa commencent à s’exaspérer à cause des pannes répétitives qui surviennent sur les autorails assurant la liaison Béjaïa - Alger. A plusieurs reprises, ces trains sont tombés en panne en plein trajet, causant d’énormes agréments aux passagers. A noter que la SNTF assure deux départs par train à partir de Béjaïa vers Alger : l’un le matin et l’autre l’après-midi.

B. S.