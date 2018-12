Des villageois assiègent la mairie

Par DDK | Il ya 37 minutes | 72 lecture(s)

Les villageois d’Ouled Tadjin et Ouled Gacem, deux localités relevant de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge, avant-hier, en observant un deuxième rassemblement de protestation devant le siège de leur mairie, après celui de mercredi passé devant le siège de la daïra. Pour ces deux actions de protestation, les villageois réclament le raccordement de leurs localités au réseau de gaz naturel, surtout que, selon-eux, l’ensemble des villages et localités de la commune de Sour El-Ghozlane sont dotés de cette énergie : «À chaque fois nous ne recevons que des promesses de la part des responsables locaux. Ça fait des années que nous réclamons le raccordement de nos deux villages au gaz naturel, mais malheureusement aucun responsable ne semble se soucier de notre souffrance, particulièrement en hiver. L’année dernière, le maire de Sour El-Ghozlane nous a assurés que le projet sera lancé dès le mois de septembre, mais voilà que 2019 est sur nos portes et rien n’est encore fait», dira un représentant des villageois, avant de soulever le problème d’acheminement des bouteilles de gaz butane au niveau de ces deux villages, situés au pied de la montagne de Dirah : «Le gaz butane manque énormément dans notre région, surtout en hiver quand nos routes sont bloquées par la neige. Cette année, nous redoutons un autre hiver aussi rude comme ça a été le cas en 2016 et 2012», souligne notre interlocuteur. Par ailleurs, les protestataires ont soulevé d’autres revendications liées à l’amélioration de leurs conditions de vie, à l’image de la réhabilitation et la réfection du chemin communal qui relie leurs hameaux à la RN8 et au chef-lieu communal, ainsi que l’inscription de projets pour la réhabilitation des deux écoles primaires. Les villageois réclament également la réalisation d’un stade matico et des aires de jeux pour les enfants : «Nous habitons à quelques kilomètres seulement du chef-lieu, mais nos villages donnent l’image de collines oubliées ! Notre route est dans un état chaotique et l’éclairage public est inexistant au même titre que le service de ramassage des ordures, ce qui fait que les décharges sauvages pullulent dans notre région. Nos écoles sont aussi délabrées et nos enfants ne disposent d’aucune infrastructure pour jouer ou se distraire», explique un autre villageois, qui assure qu’une plate-forme de revendications regroupant l’ensemble de ces doléances a été soumise au chef de la daïra et au wali de Bouira. À noter, enfin, qu’une délégation des protestataires a été reçue par le maire de Sour El-Ghozlane, qui a expliqué aux villageois que l’étude technique pour le raccordement des deux villages au gaz est en voie d’achèvement. Selon le même responsable, le projet sera inscrit dans le cadre du programme sectoriel de la wilaya pour l’année 2019.

Oussama K.