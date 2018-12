1 243 foyers raccordés au gaz naturel

Par DDK | Il ya 36 minutes | 20 lecture(s)

Au total, 1 243 foyers ont été raccordés, avant-hier, au réseau de gaz naturel dans la commune de Larbaâ Nath Irathen, à l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la disparition d’Abane Ramdane.

Le périple commémoratif a commencé par Azzouza, village natal du chahid Abane Ramdane, où le wali, Abdelhakim Chater, a eu à visiter la maison familiale du chahid, transformée en musée. Le wali a procédé, en outre, à la mise en service du gaz naturel au profit de 750 foyers et deux écoles primaires, en rappelant la détermination de l’État à tout mettre en œuvre pour garantir le bien-être du citoyen et l’effort consenti dans ce sens. Deux autres villages, à savoir Aït Atteli et Ighil Tazart, avec respectivement 297 et 196 foyers, ont, également, bénéficié, à l'occasion, de la mise en service du gaz naturel. La commune de Larbaâ Nath Irathen, où le taux de raccordement frôle les 100%, a bénéficié en tout de treize projets de raccordement au gaz naturel au profit de 7 700 foyers pour un coût global de 820 millions de DA. «Les travaux de raccordement sont entièrement achevés dans cette commune, mis à part quelques foyers au village Taourirt Mokrane à cause de l'exiguïté des voies d'accès aux constructions», a indiqué Mohamed Djouadi, directeur local de la société de distribution de l'électricité et du gaz. Et de préciser : «Le village sera raccordé dans sa totalité au plus tard au deuxième trimestre 2019. Il reste encore une petite partie du côté d’Ibachiren qui n’est pas inscrite et on a prévu des consistances pour ce village». Au centre de Larbaâ Nath Irathen, une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire du chahid Abane Ramdane au niveau de la placette éponyme. En marge de cette visite, le wali Chater a annoncé, par ailleurs, l’inscription de projets de réhabilitation et de réalisation de plusieurs structures sportives et sanitaires au profit de cette commune. Il s’agit notamment de la réalisation d’un centre d’hémodialyse au chef-lieu communal pour une bagatelle de 70 millions de DA et la réhabilitation des polycliniques de Azouza et Taourit Mokrane, la réalisation d’une aire de jeu de proximité, d’une piscine et la réhabilitation du complexe sportif communal. Des projets qui vont apporter un nouveau souffle et un grand soulagement pour les citoyens de la région.

Kamela Haddoum.