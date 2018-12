Un octogénaire miraculé !

Par DDK | Il ya 39 minutes | 56 lecture(s)

Un automobiliste âgé de 80 ans, agriculteur de son état et originaire de Raffour, est sorti indemne d'une chute de quelque 100 m dans un précipice à Achaivou, sur la RN30. Jeudi en fin d’après-midi, l’octogénaire, dans un moment de relâchement de vigilance, a perdu le contrôle de son véhicule, une Mazda bâchée, qui s'est retrouvé au fond d’un ravin les quatre roues en l'air. Par miracle, la cabine du véhicule a atterri sur un touffu buisson qui a amorti sa chute. La victime a été extirpée par des automobilistes de passage et s’en est sortie avec quelques égratignures. Il a fallu l'utilisation d'un puissant véhicule de dépannage et plusieurs heures de manœuvres pour extraire la camionnette qui a subi d'importants dégâts. Notons que depuis l'opération de modernisation de ce tronçon de la RN30 entre M'Chedallah et le col de Tizi N'kouilal en 2009, aucun accident mortel n'y a été enregistré malgré les nombreux points noirs dangereux dus aux agressions climatiques qui ne sont toujours pas pris en charge.

Oulaid Soualah