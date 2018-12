Retrait de plus de 2 tonnes de la poudre Amila

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Les services de la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou ont procédé au retrait temporaire de 2,296 tonnes de la poudre de jus de la marque «Amila» des différents magasins et marchés commerciaux de la wilaya, en application des instructions du ministère de tutelle, dans l’attente des résultats des analyses des échantillons prélevés, a-t-on appris sur place. «En effet, les agents de la direction ont procédé depuis le début de l’opération au retrait temporaire du marché local de 2,296 tonnes du produit de poudre de jus instantané de la marque Amila, l’équivalent de 1 263 687 DA, en application de l’instruction du ministère de tutelle portant retrait dudit produit des marchés, dans le cadre du principe de précaution, en attendant les vérifications complémentaires et approfondies qui sont menées à cet effet», a précisé Mme Tiab, la cheffe de service de la qualité et de la répression des fraudes. Et d’ajouter : «Le retrait temporaire consiste en l’interdiction de la mise à la consommation d’un produit en tous lieux où il se trouve et dont la non-conformité est suspectée, en attendant les résultats des analyses, tests ou essais», dira notre interlocutrice. L’activité de l’entreprise SARL Promasidor, domiciliée dans la commune de Boufarik à Blida, propriétaire du produit Amila, a été gelée par le ministère du Commerce, indique-t-on de même source, ajoutant que cette mesure a été prise suite à une correspondance émanant de la direction du commerce de la wilaya d’El Bayadh, faisant état de l’existence d’une substance prohibée appelée Pyrazole dans les composants de ce produit. Pour rappel, aussitôt informé par le biais de cette correspondance, le ministère du Commerce a lancé «une alerte» et gelé l’activité de la société, tout en retirant ce produit du marché en vue de procéder aux enquêtes nécessaires sur le taux de concentration de cette substance dans le jus. Le Pyrazole est classé dans la catégorie des alcaloïdes, «bien qu’il ne soit pas prohibé», mais il devient dangereux pour la santé publique si son taux de concentration dépasse les quantités autorisées par les services compétents. De plus, dans le cas où les analyses démontrent la présence de la substance «dangereuse» pour la santé publique, le ministère interdira définitivement cette poudre de jus, ont indiqué des sources du ministère de tutelle.

Rachid Aissiou