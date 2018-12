Prix du meilleur stand pour le club de spéléologie

Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Le 12e Forum des associations de jeunesse de la wilaya de Béjaïa a été clôturé mardi dernier. La cérémonie s’est déroulée au niveau du théâtre régional Malek Bouguermouh en présence des responsables de la DJS de Béjaïa et d’un large public composé principalement des membres des associations participantes. Lors de cette manifestation, le prix du meilleur stand est revenu au club de spéléologie et sports de montagne de Béjaïa. A noter que la cérémonie fut une occasion pour les groupes de réflexion et de suggestions, qui s’étaient tenus au niveau du camp de toile de Melbou, d’exposer les différentes synthèses dégagées lors de ce rendez-vous. Des suggestions très intéressantes ont été ainsi énumérées par les intervenants concernant notamment le traitement du phénomène de la fermeture des routes, la récupération et le tri sélectif des déchets, ainsi que l’influence et l’impact des réseaux sociaux sur la masse juvénile. Avant l’annonce des résultats, les responsables avaient saisi l’occasion pour s’adresser aux jeunes présents sur les lieux pour leur rappeler le rôle que doivent jouer les associations dans la société ainsi que les efforts consentis par les différents organismes de l’État dans le soutien des projets des jeunes. Dans son intervention, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Abdelkrim Boutamine, a mis l’accent sur le danger que représente la mauvaise utilisation des réseaux sociaux : «La wilaya de Béjaïa est triplement millénaire. Actuellement, elle fait face à un problème crucial qui est celui de l’environnement. Nous voulons des associations qui fassent des propositions à la hauteur dans ce domaine. Le phénomène de coupure des routes est une violence sociale. Avec de telles pratiques, je peux gagner un droit mais je bafoue les droits de plusieurs autres citoyens. Quant aux réseaux sociaux, je vous conseille de les utiliser à bon escient comme pour échanger des informations utiles et non pour s’en servir pour nuire à autrui. Il vous appartient à vous de reconstruire l’échelle des valeurs. Nous, nous sommes là pour vous servir et non pour se servir», a souligné le responsable. Le chef de service jeunesse, Chikh Lemnouar, dans son intervention qui ressemblait plus à un «adieu» après plus de dix ans passés aux côtés des jeunes de cette wilaya, a tenu à exhorter ces derniers à bien s’intéresser à leur Histoire et d’en être fiers. «Notre pays a une Histoire très riche, soyez fiers de vous et de vos aïeux. Le pays a besoin de vos efforts et de vos suggestions et la DJS sera toujours à vos côtés». Avant d’annoncer les résultats du meilleur stand, un tirage au sort a été organisé pour désigner le vainqueur de la Tombola organisée pour booster la participation du public à l’élection de ce même meilleur stand, et ce fut Kamal Yahiaoui qui fut tiré au sort et un téléphone portable lui a été remis par le DJS. Concernant le concours du meilleur stand, c’est l’association de spéléologie et sports de montagne qui est arrivée en tête et un chèque de 20 000 DA a été remis à son président, Hamid Yahi, par le DJS. Quant aux deuxième et troisième places, elles ont été décrochées par respectivement l’association Bahdja et l’association Cirius de la wilaya de Béjaïa.

Sami D.