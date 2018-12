Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

Le collectif des bénévoles du village Aït Abdelmoumene, dans la daïra des Ouadhias, en collaboration avec l’EPH et l’EPSP de Boghni, a organisé, hier, à l’école primaire de la localité, une campagne de dépistage du cancer du sein au profit des femmes du village. «Le cancer fait des ravages parmi la gent féminine. Comme dans notre région les consultations spécialisées ne sont pas disponibles, nous avons alors sollicité les responsables de l’EPH et de l’EPSP de Boghni qui ont mis les moyens à notre disposition. Le matériel médical, les médecins et les paramédicaux des deux établissements ont été réquisitionnés et un rendez-vous a été donné à toutes les femmes du village à l’école dans la matinée. L’opération fut une réussite totale, puisque plus de deux cents femmes ont été consultées», explique un des organisateurs. Un autre ajoutera : «Les cas suspects ont été orientés vers un radiologue privé pour les besoin de la mammographie à un coût réduit». Dr Larabi a noté à propos de cette campagne : «L’initiative est à saluer et l’opération s’est très bien déroulée. Il faut multiplier ce genre de campagnes pour sauver des vies. Prévenir est mieux et bien plus facile que guérir. Bravo aux organisateurs et merci aux praticiens».

Hocine T.