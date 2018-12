Près d’une centaine de motards en parade

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Le non respect du code de la route et des consignes de sécurité, comme le port du casque pour les motocyclistes, engendre souvent des drames routiers, parfois tragiques. Pour inciter les conducteurs à plus vigilance et de respect du code de la route, les services de la sécurité routière et de la Protection civile et des associations organisent des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la route, notamment auprès de la frange juvénile. Dans ce sillage, la Ligue de développement des sports mécaniques de Béjaïa, en partenariat avec la DJS de la wilaya de Béjaïa, le MRCB (méditerranean racing club de Bejaia), la section de Tamrijdt de Salama El-Mourouya et l'association Soummam aux soins de l'orphelin, a organisé durant deux jours, les 28 et 29 décembre derniers, une campagne de sensibilisation sur le port du casque pour les conducteurs de motos. L'événement a regroupé pas moins de 94 motocyclistes de plusieurs wilayas, dont Constantine, Mostaganem, Blida, Alger, Boumerdès, Jijel, Sétif... Les participants ont été accueillis à la Brise-de-mer, où les organisateurs ont procédé à la distribution de quelque 3 000 flyers mettant, entre autres, l’accent sur l'utilité du port de casque. Les motards ont par la suite effectué un tour d'honneur dans la ville, au grand bonheur des passants. Les hôtes de la ville de Yemma Gouraya ont été invités, par la suite, à se rendre à coquette ville côtière de Béni K'sila, pour revenir le lendemain accomplir une deuxième parade de motos dans les artères de la capitale des Hammadites, avant d'escalader le mont de Yemma Gouraya jusqu'au Cap Carbon, pour respirer l'air pur et admirer le paysage qu’offre le mont.

B Mouhoub.