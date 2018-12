L’étalage des marchandises sur le trottoir désormais interdit

Par DDK | Il ya 1 heure | 261 lecture(s)

L'exercice de l'activité commerciale en dehors des locaux réservés à cet effet est désormais strictement interdit sur tout le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, une décision du wali, qui fixe les règles du commerce en milieu urbain et l'interdiction de l'exploitation des trottoirs pour exposer les marchandises, est désormais applicable. Le secrétaire général de la wilaya, le directeur de la réglementation et des affaires générales, le chef de sûreté de wilaya, le commandant du groupement de la gendarmerie, les directeurs du commerce, de l'agriculture, de l'environnement, des travaux publics, du registre de commerce, de l'urbanisme et des impôts, ainsi que les chefs de daïras et les maires ont été désignés comme les principaux responsables de l’application de cette décision. Ils devront veiller à sa publication et à son respect dans les différents actes administratifs de la wilaya. Le contenu de la décision est en fait un ensemble d'interdictions, passibles de saisie de toute marchandise exposée à même les trottoirs et, le cas échéant, de la fermeture du local commercial pour une période pouvant aller jusqu'à deux mois. En premier lieu, les services de la direction du commerce sont tenus de mettre en demeure les contrevenants et leur fixer un délai de rigueur pour se conformer à la décision. Le même document comporte d'autres restrictions, comme celles concernant la pose des antennes paraboliques sur les façades des commerces et l'exercice de l'activité commerciale aux abords des routes qui créent une concurrence déloyale envers les commerçants exerçant dans la légalité. Enfin, pour ce qui est du respect des règles d'hygiène, la décision du wali oblige les commerçants à respecter le dépôt de leurs déchets au moment du passage des camions de collecte d'ordures ménagères.

M Haddadi.