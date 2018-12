Le MOB et Djamel Allam ont marqué l'année

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

L’année 2018 a été exceptionnelle pour Béjaïa qui a vu la succession de trois walis à la tête de la wilaya. En effet, suite à la promotion, en avril dernier, de Mohamed Hattab au poste de ministre de la Jeunesse et des sports, son secrétaire général, Toufik Mezhoud, a été chargé des fonctions de wali par intérim avant qu’il ne soit promu, à son tour, au poste de wali d’Annaba pour voir Ahmed Maâbed rejoindre, à la fin du mois de septembre, Béjaïa pour y assumer les fonctions de wali. Plusieurs responsables ont également rejoint Béjaïa. Il y a lieu de signaler que pour ceux qui l’ont quittée, il y a eu quelques uns qui ont profité de promotions. C’est le cas du wali, promu ministre de la Jeunesse et des sports, du secrétaire général de la wilaya qui a été promu wali à Annaba et du conservateur des forêts qui a été nommé directeur général des forêts. Même si plusieurs ministres ont effectué des visites de travail à Béjaïa, celle de Bedoui, ministre de l’Intérieur, revêtait une importance particulière. Il s’est rendu à Béjaïa où il a annoncé l’octroi d’une enveloppe financière de 300 milliards de centimes pour les réseaux d’alimentation en eau potable et en gaz de ville, ainsi que l’électrification rurale. Entre temps, il y a eu des avancées en matière de raccordement de plusieurs localités au réseau de gaz naturel. Dans le volet sportif, c’est l’accession du MOB en Nationale 1 qui a été le principal événement. Le MOB retrouve l’élite pour la deuxième fois de son histoire après une première accession qui date de six ans. Dans le domaine cultuel, la disparition de Djamel Allam des suites d'une longue maladie a ému ses fans et toute la population. D'autre part, la décision du président de l’APC de Béjaïa d’annuler la 16e édition du Festival de la chanson amazighe avant qu’il ne se ravise suite à la pression de la population a marqué l’année 2018.

A. Gana