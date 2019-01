Une commission chargée du suivi installée

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Une commission de wilaya chargée du suivi des actions de valorisation du patrimoine des collectivités locales a été installée au début de cette semaine par le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed.

C’est ce qu’indique la cellule de communication de la wilaya. L’installation de cet organe s’inscrit, indique la même source, dans le cadre «d'une nouvelle vision du ministère de l'Intérieur pour la valorisation du patrimoine productif de revenus des collectivités locales en matière de création de la richesse». Cette commission, chargée de suivre tous les aspects liés à la valorisation du patrimoine des collectivités locales, «qui revêt un caractère prioritaire et éminemment sensible», aura pour missions principales «d’examiner les difficultés et les contraintes rencontrées par les collectivités locales dans la mise en œuvre des mesures de valorisation, et de proposer des solutions pratiques pour lever ces contraintes». En outre, elle aura pour tâche l’identification des expériences et des bonnes pratiques en matière de valorisation du patrimoine des collectivités locales et d’effectuer un examen des modes de gestion de leurs biens. Par ailleurs, cette même commission est appelée à mettre en place un cycle de formations spécialisées, avec un contenu pédagogique approprié, au profit des secrétaires généraux des communes. Pour rappel, une commission ministérielle chargée du suivi des actions de valorisation du patrimoine des collectivités locales a été installée, au mois de novembre dernier. Elle a été créée sur décision du ministre de l’Intérieur, Nourredine Bedoui, en complément de la démarche engagée par le ministère de l'Intérieur pour la mise en place d'un nouveau code de la fiscalité locale, à même de permettre aux communes d'assurer un financement pérenne de leurs budgets locaux. Il s’agit d’une nouvelle vision de création de richesses visant à assurer progressivement un autofinancement des collectivités. Dans un autre chapitre, et profitant de la présence des maires des communes de la wilaya de Béjaïa, lors de l'installation de cette commission, le chef de l’exécutif a insisté auprès d’eux, selon notre source, «sur la nécessité de lancer au plus vite tous les programmes de développement communaux inscrits dans le cadre des PCD au profit de ces communes». Dans ce même sillage, Ahmed Maâbed a demandé aux P/APC des cinquante-deux municipalités que compte la wilaya de Béjaïa d'intervenir sur le terrain pour débloquer les projets en souffrance à cause d’oppositions citoyennes, et ce, dans le cadre d’un travail de sensibilisation auprès des opposants aux différents projets liés au raccordement de localités lointaines au réseau gaz, ainsi que les oppositions qui concernent des projets structurants dont a bénéficié la région, comme la pénétrante autoroutière et le dédoublement de la voie ferrée Béni-Mansour - Béjaïa.

B. S.