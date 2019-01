55% de la population sans gaz naturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La couverture en gaz naturel dans la wilaya de Boumerdès enregistre un grand retard. En effet, près de 55% de la population ne sont toujours pas raccordés au réseau. Cette défaillance est signalée dans plusieurs communes de la wilaya, dont Ammal, Bouzegza, Baghlia, Chabet El Ameur, Timezrite et Issers. Les populations locales souffrent le martyr en l’absence de ce combustible précieux, notamment en période hivernale. Les citoyens sont tributaires des bonbonnes du gaz butane dont la rareté s’accentue en période de froid, surtout dans les régions rurales et abruptes de l’Est de la wilaya. Au village Iaazaven, au fin fond de la commune de Chabet El Ameur, un villageois se remémore l’hiver 2012, durant lequel une tempête de neige avait totalement paralysé la localité pendant une quinzaine de jours. «Nous ne pouvions même plus sortir de nos maisons. La neige avait presque enseveli tout le village. Nous avons dû utiliser du bois pour nous réchauffer et cuisiner», raconte Hamid. Notre interlocuteur souligne néanmoins l’espoir que les villageois accrochent au projet de gaz naturel qui touchera les villages Aït Said, Aït Ali et Aït Boudoukhane. Le projet fut en effet lancé récemment et c’est le wali qui donna le coup d’envoi des travaux. Une enveloppe de onze milliards a été débloquée pour ce projet devant alimenter en gaz naturel plusieurs villages de la commune de Chabet El Ameur. Il touchera au total 3 000 foyers. En novembre dernier, pour rappel, des habitants du village Aït Said ont bloqué une opération de transport de gazoducs, réclamant le raccordement de leurs foyers à ce combustible précieux. Le projet avait été inscrit en 2013, mais la crise économique, qui a secoué le pays un an plus tard, a rendu impossible sa concrétisation et celles d’autres projets d’ailleurs, nous dit-on. Même situation à Naciria où plusieurs villageois de Voumraou, Vouassem et Aït Slimane se sont révoltés à plusieurs reprises en fermant les sièges d’APC, de daïra et la RN12, pour réclamer du gaz naturel. L’absence du gaz naturel fait également souffrir les écoliers qui passent l’hiver dans un froid polaire, notamment à Timezrit, Ammal et Bouzegza. Une carence qui s’ajoute à l’absence de cantines scolaires dans nombre d’écoles de la région. L’absence du gaz naturel dans les établissements scolaires se pose également au niveau des centres urbains, notamment à Hammadi et à Kharouba où les deux lycées ne sont pas non plus alimentés. Côté autorités, l’on pointe du doigt les oppositions de certains citoyens qui entravent l’achèvement à temps des projets lancés. Ce problème est constaté au village Béni Ntass et à Timezrit où les travaux ont été suspendus pendant plus de deux ans, pour ne reprendre que récemment. Des citoyens quant à eux indexent les élus locaux, auxquels ils reprochent leur incompétence à régler le problème. Quatorze projets lancés à travers plusieurs communes enregistrent des retards considérables et risquent de remettre en question l’objectif d’atteindre les 70% de taux de couverture à l’échelle de wilaya. En effet, en dehors des 10 000 foyers qui ont été raccordés dernièrement au réseau du gaz naturel à travers plusieurs localités, plusieurs nouvelles cités issues des opérations de relogement des habitants des chalets ne sont toujours pas raccordées, comme celles Elouz de Thénia et Koudiet Larayes, toujours pas raccordées un an après le recasement des habitants.

Youcef Z.