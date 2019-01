Deux ports de pêche bientôt réceptionnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 228 lecture(s)

Les travaux de réalisation des ports de pêche de Tala Yilel et de Béni K'sila, sur la côte Ouest de Béjaïa, sont entièrement achevés et seront réceptionnés très prochainement.

C'est ce qu'a déclaré, lors de son dernier passage à la radio locale, le directeur de la pêche de la wilaya de Béjaïa, Nadir Adouane. Il a ajouté qu'avec l'acquisition prochaine de nouveaux bateaux de pêche, la production de poisson va certainement augmenter et les prix ne manqueront sans doute pas de chuter au profit des consommateurs. Le directeur de la pêche a également évoqué la mise très prochainement sur le marché de deux espèces de produits de la pêche, à savoir les moules et les huitres qui seront produites en aquaculture. Pas trop habitués à les consommer, les habitants vont sans doute hésiter avant de les acheter, surtout si les prix ne sont pas à la portée de leur porte-monnaie. Concernant la production de poisson, notamment la sardine qui est l'espèce la plus consommée, il ne faut pas s'attendre à des augmentations phénoménales même avec les deux nouveaux ports et les nouveaux bateaux de pêche qui seront acquis. En effet, le même responsable a indiqué, tout récemment dans ces mêmes colonnes, que «le stock de pêche est limité et qu'on ne pouvait pas augmenter de manière significative la production de poisson même si on augmentait la flottille de pêche». Il fut un temps où, à Béjaïa, le prix de la sardine était aligné sur celui de la pomme de terre et qu'à cette époque, quand il n'y avait rien à manger, il y avait toujours du poisson à la maison.

B Mouhoub.