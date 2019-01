La gendarmerie investit les routes

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Sous le slogan «Mettre un casque = sauver une vie», le groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Bouira a lancé, depuis avant-hier, lundi, une vaste campagne de sensibilisation sur le port du casque de sécurité à travers la majorité des routes nationales de la wilaya et aussi au niveau de plusieurs points de l’autoroute Est-Ouest. Cette campagne qui s’inscrit dans le cadre du plan national pour la sécurité routière, a été lancée, lundi, sur la RN5 près de la commune de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya. Selon le communiqué de la Gendarmerie nationale, cette campagne se poursuivra durant toute la semaine : «L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à diminuer le nombre d'accidents de la circulation impliquant, notamment, les motocyclistes à Bouira. Ces derniers sont la cible principale de cette action qui touchera la majorité des routes à grande circulation dans la wilaya. En plus des barrages de contrôle sur les routes pour sensibiliser les motocyclistes sur l'intérêt du port du casque de sécurité, tel que prévu dans l'article 61/5 de la loi 14/01, des discussions et des conseils seront présentés aux motocyclistes par les éléments de la Gendarmerie, notamment sur le mode de conduite des motos et des manières à éviter les accidents sur les routes», a expliqué l’officier chargé de la communication au niveau du groupement de la Gendarmerie de Bouira. Le même responsable a affirmé que les motocyclistes sont impliqués dans plus de 12.30 % des accidents à l’échelle nationale : «Généralement, les motocyclistes sont vulnérables, plus particulièrement dans les routes à grande circulation, comme l’autoroute Est-Ouest. Ils doivent être très prudents, attentifs et éviter les manœuvres inutiles et dangereuses sur les routes. Ils doivent obligatoirement être équipés de casque homologué et de l’ensemble des équipements qui garantiront leur sécurité en cas de contact avec d’autres véhicules, de chutes ou d’accidents», ajoute notre interlocuteur. Durant cette campagne, des tracts et des guides de sécurité seront distribués aux motocyclistes par les éléments de la Gendarmerie, qui axeront principalement leur action de sensibilisation sur l'importance du port du casque de sécurité, les résultats dramatiques de l'excès de vitesse, l'impact des manœuvres dangereuses sur la route, dépassements dangereux, la circulation dans les sens interdits, la conduite sur une seule roue, les risques liés au transport de plus d'un passager, le dérangement des usagers de la route et la provocation d'embouteillages résultant de l'organisation de courses non autorisées sur les routes publiques et, enfin, la circulation sans pot d'échappement.

Oussama K.