Acquisition de 50 bus au profit des communes

Par DDK | Il ya 1 heure | 248 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou vient de bénéficier de 50 bus destinés à renforcer le transport scolaire dans les communes. Les nouveaux véhicules, d'une capacité de plus de 30 places assises, ont été acheminés, dimanche dernier, au siège de la wilaya. Il sera certainement procédé par ordre de priorité à leur répartition sur les communes, qui n'ont pas cessé de réclamer le renforcement de leur parc roulant. Dans les prochains jours, il sera question d'une nouvelle dotation pour toucher toutes les communes, d'autant plus que le ministère de l'Intérieur a prévu dans ce cadre l'acquisition de 2 000 bus. Cependant, au vu des besoins exprimés par les APC, même si l'acquisition d'un bus constitue une bonne nouvelle, il n’est pas pour autant sûr que celui-ci réglera les problèmes liés au ramassage scolaire, dans la mesure où la majorité des municipalités consacre au minimum 4 millions de dinars pour louer les moyens de transport, non seulement pour assurer le transport des élèves des écoles primaires, mais aussi des collégiens et des lycéens. Quant au matériel existant, il est vétuste dans la plupart des cas, ce qui le rend, de ce fait, moins performant, voire pas du tout. Sur un autre registre, toujours dans le cadre des efforts consentis par l’État pour assurer un meilleur service public, toutes les communes de la wilaya de Tizi-Ouzou seront dotées de véhicules destinés exclusivement pour les services d'hygiène. Une convention nationale a été signée avec un fabricant automobile local pour l’acquisition progressive de véhicules, annonce le comité des APC.

M Haddadi.