Huit morts la veille du nouvel an

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de huit personnes qui ont trouvé la mort et huit autres blessées dans plusieurs accidents de la route survenus, en une journée, au niveau national. «Durant la période allant du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont cinq mortels, ayant causé huit personnes décédées sur les lieux d’accidents et huit autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la Direction Générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Khenchela «avec quatre personnes décédées et une autre blessée suite à une collision entre un véhicule léger et camion de type semi-remorque survenu sur la RN88, dans la commune d’Ensigha», a encore ajouté le même document. À retenir que les services de sécurité ont mis en place, à la veille de la célébration du nouvel an, plusieurs dispositifs de sécurité. En effet, la Direction Générale de la Protection civile a mis en place «un important dispositif de sécurité de proximité pour assurer la couverture sécuritaire efficace de cet événement, notamment par le renforcement des effectifs d’intervention de la Protection civile au niveau de diverses unités opérationnelles et les postes de secours routiers». Par ailleurs, ledit bilan a indiqué, également, que les secours de la Protection civile ont été sollicité pour prodiguer des soins de première urgence «à huit personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains, au niveau des wilayas de Sétif». Il s’agit de six personnes à la cité Serrai Messaoud commune de Guellil et deux autres à la cité 100 logements à la commune de Sfisef, au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes. «Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées vers les établissements de santé», selon la même source. À signaler l’intervention des éléments de la Protection civile pour l’extinction de trois incendies urbains et industriels, au niveau des wilayas de Bouira, Tamanrasset et Naâma.

Samira Saïdj