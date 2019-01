La DSP lance un plan d’urgence

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

La direction de la santé de la wilaya de Bouira vient de lancer un plan d’urgence pour améliorer la prise en charge des patients notamment au niveau de l’hôpital de Sour El-Ghozlane, une importante agglomération au sud de la wilaya.

En effet et suite à un mouvement de protestation initié, le mois de décembre dernier, par les citoyens de cette commune, plusieurs démarches ont été entreprises afin de satisfaire les revendications soulevées par les protestataires. Selon la directrice de la santé de Bouira, Ilham Ghalem, au moins quatre mesures d’urgence ont été initiées par ses services dans l’objectif d’améliorer la prise en charge au niveau de cet hôpital et aussi afin de limiter le taux d’évacuation vers d’autres hôpitaux de la région. La même responsable a affirmé que ses services ont déjà lancé des avis d’appels d’offres pour l’acquisition des équipements nécessaires pour la mise en service du nouveau bloc des urgences médico-chirurgicales de cet hôpital, dont les travaux de réalisation ont été achevés depuis quatre années. Mme Ghalem a aussi assuré qu’un spécialiste en radiologie a été déjà affecté et installé depuis la semaine dernière au niveau de l’hôpital en question afin de lancer les activités du scanner, en attendant l’affectation d’autres médecins spécialistes, notamment ceux de la gynécologie. La directrice de la santé a aussi assuré que la fermeture provisoire du nouveau bloc de chirurgie n’a pas affecté le rendement de ce service puisque, selon elle, les différentes interventions de chirurgie se font d’une manière normale et régulière : «Actuellement et en plus du médecin radiologue affecté récemment, quatre médecins spécialistes sont en fonction et des nouvelles affectations de spécialistes auront lieu ultérieurement. Par ailleurs, il faut préciser que la fermeture du bloc opératoire n’a nullement affecté l’activité de chirurgie qui fonctionne normalement et régulièrement», a affirmé notre interlocutrice. Interrogé à propos de certaines informations faisant état du limogeage du directeur de cet hôpital, la directrice de la santé dira que la décision reviendra au ministre de la Santé : «Nous vous informons que le limogeage du directeur n’était pas parmi les revendications des citoyens et que cette décision relève des prérogatives du ministère de la tutelle», a-t-elle, enfin, souligné.

Oussama K.