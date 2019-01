31 morts et plus de 1 000 blessés

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La dernière semaine de l’année 2018 a été sanglante sur les routes du pays. En effet, 31 personnes ont trouvé la mort et plus de 1 000 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la route. «Durant la période allant du 23 au 29 décembre 2018, 2 038 interventions ont été effectuées suite à 1 152 accidents de la circulation ayant causé le décès de 31 personnes et des blessures à 1 275 autres, traitées et évacuées vers les structures hospitalières», a fait savoir la direction générale de la Protection civile à travers un bilan hebdomadaire, rendu public hier. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger «avec trois personnes décédées et 141 autres blessées prises en charge par nos secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 166 accidents de la route», précise-t-on dans le même document. Il est utile de souligner que durant la veille du nouvel an, huit personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route, survenus au niveau national. En outre, les secours de la Protection civile ont effectué, au cours de la dernière semaine de 2018, 947 interventions pour procéder à l'extinction de 625 incendies urbains, industriels et autres. Concernant les secours à personnes, 10 686 interventions ont été effectuées et «ont permis la prise en charge de 1 350 blessés, traités par nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents, et l’évacuation de 8 767 malades vers les structures sanitaires», a encore indiqué la même source. À retenir que durant la même période, les unités d’intervention de la Protection civile ont enregistré 19 295 appels de secours relatifs à différents types d’interventions : accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinctions d’incendies et assistance diverses.

Samira Saïdj