Spectaculaire chute d’une voiture dans un ravin

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

Un accident de la circulation s'est produit, mardi dernier aux environs de 18h, sur la RN30, à quelques encablures du chef-lieu de la commune de M'Chedallah, à l’Est de Bouira. En effet, un chauffeur d’un véhicule touristique de marque Renault Megane avait perdu le contrôle de sa voiture au niveau d'un grand virage, en raison d’une importante quantité de gravier roulé qui s'est échappé par la portière arrière d'un camion de transport de matériaux de construction. Déportée vers le bas-côté de la route, la voiture a fini sa course dans un profond ravin après avoir dévalé une pente presqu’en précipice sur environ 150 mètres. Fort heureusement, le point de l'impact était une terre meuble dans laquelle s'est enfoncé l'avant du véhicule. Le conducteur a été retiré par des routiers de passage avec plusieurs blessures, mais sa vie n'est pas en danger. Rappelons que durant la dernière semaine du mois de décembre, un autre véhicule utilitaire de type Mazda a chuté dans un autre ravin, sur la même RN30 à proximité de ce dangereux virage. Le conducteur, âgé de 80 ans, a, lui aussi, miraculeusement échappé à la mort. Il y a lieu de signaler que la plupart des poids lourds transportant des matériaux de construction, notamment du sable et du gravier, ne respectent pas la réglementation en matière des charges autorisées. Ils se transforment en véritables semeurs de ces dangereux matériaux le long de la RN30, d'autant plus qu'ils approvisionnent en majorité les chantiers de constructions sur l'autre versant du Djurdjura via le col de Tizi N'Kouilal. Ce dépassement dangereux a fait réagir les membres de l'exécutif de l'APC d'Iboudraren (wilaya de Tizi-Ouzou) qui ont saisi, la semaine passée, les organismes concernés de la sécurité routière pour sévir envers ces camionneurs peu soucieux de la sécurité des usagers de ce tronçon de la RN30. Espérons, enfin, que les pouvoirs publics et les services de sécurité, directement concernés par ce danger de mort qui guette les usagers de cette importante route, réagiront à leur tour pur y mettre un terme.

Oulaid Soualah