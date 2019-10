5 ha de forêt ravagés par le feu à Draâ El Khmiss

Avant-hier, un important incendie s’est déclaré près de la localité de Draâ El Khmiss, relevant de la commune de Bouira. Selon la Protection civile, le feu s’est déclenché vers 18h dans une forêt de cette localité et s’est vite propagé dans les champs agricoles environnants. Et malgré la rapide intervention des éléments de la Protection civile, aidés par les gardes-forestiers, il a ravagé rapidement une superficie de plus de 5 ha. Ainsi, des dizaines d’arbres fruitiers, des oliviers appartenant à des villageois et plusieurs dizaines d’arbres forestiers ont été calcinés par les flammes. Pour rappel, l’intervention des sapeurs-pompiers a duré jusqu’au milieu de la nuit. Une enquête a été aussitôt ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.

O. K.